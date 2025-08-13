93-Jährige stirbt im Kanton Glarus nach Kollision mit Schulbus
Eine 93-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch in Schwanden im Kanton Glarus mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem unbesetzten Schulbus kollidiert. Die Frau wurde im Auto eingeklemmt und erlag wenig später im Spital ihren Verletzungen.
(Keystone-SDA) Der 52-jährige Fahrer des Schulbusses blieb laut einer Mitteilung der Kantonspolizei unverletzt. Kinder befanden sich keine im Bus.
An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Hauptstrasse in Schwanden wurde wegen des Unfalls während drei Stunden gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.