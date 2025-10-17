The Swiss voice in the world since 1935
94-jähriger Lenker ohne Brille verursacht Unfall in Schaffhausen

Ein 94-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag in Schaffhausen einen Auffahrunfall verursacht. Er hatte zu wenig Abstand zum vor ihm fahrenden Auto - und keine Brille auf, obwohl er diese zum Autofahren tragen sollte. Nun ist er seinen Fahrausweis los.

(Keystone-SDA) Der 94-Jährige fuhr bei stockendem Verkehr in das Auto einer 59-jährigen Frau. Diese sei bei der Kollision verletzt worden, teilte die Schaffhauser Polizei am Freitag mit.

