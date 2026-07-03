94-Jähriger verletzt sich bei Elektromobil-Unfall in Falera GR

Keystone-SDA

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Am frühen Donnerstagnachmittag ist in Falera ein Senior mit einem dreirädrigen Elektromobil verunfallt. Der Mann musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

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(Keystone-SDA) Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden fuhr der 94-Jährige mit seinem Elektromobil von der Via Prau da Cuort talwärts in die Via Samun. Dabei geriet er gemäss einer Polizeimitteilung vom Freitag links von der Fahrbahn ab und stürzte rund zwanzig Meter ein Wiesenbord hinunter.

Eine Drittperson habe den Mann gefunden und Erste Hilfe geleistet, bis der Verletzte mit der Rega ins Kantonsspital nach Chur geflogen werden konnte.