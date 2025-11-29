9498 Firmen mit validierten CO2-Reduktionszielen

Keystone-SDA

Weltweit haben 9498 Unternehmen ihre CO2-Reduktionsziele von der Science Based Targets Initiative (SBTi) prüfen und bestätigen lassen. Damit sind seit Anfang des Jahres mehr als 2000 Firmen hinzugekommen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie aus der Webseite der Initiative hervorgeht, hat die Hälfte der Unternehmen mit validierten SBTi-Zielen ihren Hauptsitz in Europa. 36 Prozent stammen aus Asien, gefolgt von Nordamerika mit 11 Prozent. In der Schweiz verfügen derzeit 211 Unternehmen über von der Initiative bestätigte CO2-Reduktionsziele.

Die SBTi ist eine global tätige Organisation, die von Wirtschaftsverbänden, Umweltorganisationen und Staaten unterstützt wird. Sie entwickelt Branchenstandards für die Reduktion von CO2 und überprüft diese gegen Gebühr. Laut Initiative stehen validierte Ziele im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen.