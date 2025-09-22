A1-Worblentalbrücken nach Sanierung wieder offen
Die Sanierung der Worblentalbrücken auf der A1 bei der Verzweigung Wankdorf ist abgeschlossen. Laut dem Bundesamt für Strassen (Astra) ist die ursprüngliche Verkehrsführung wiederhergestellt.
(Keystone-SDA) Die beiden Brücken über das Worblental wurden seit 2023 umfassend saniert, wie das Astra am Montag mitteilte. Vergangene Woche sei der letzte Arbeitsbereich geräumt worden, seither sei der Abschnitt ohne Einschränkungen befahrbar. Ende September komme es lediglich während zwei bis drei Nächten noch zu Spurensperrungen für das Anbringen der definitiven Markierungen.
Die Hauptarbeiten betrafen die statische Ertüchtigung. Bislang waren Sondertransporte über 40 Tonnen über die Kantonsstrasse umgeleitet worden. Neu können diese die Brücken wieder befahren, was die umliegenden Ortschaften entlastet.
Zusätzlich seien Lärmschutzwände ersetzt, die Entwässerung erneuert, ein lärmmindernder Belag eingebaut und der Veloweg entlang der Brücken ertüchtigt worden, hiess es.