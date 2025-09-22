The Swiss voice in the world since 1935
A1-Worblentalbrücken nach Sanierung wieder offen

Die Sanierung der Worblentalbrücken auf der A1 bei der Verzweigung Wankdorf ist abgeschlossen. Laut dem Bundesamt für Strassen (Astra) ist die ursprüngliche Verkehrsführung wiederhergestellt.

(Keystone-SDA) Die beiden Brücken über das Worblental wurden seit 2023 umfassend saniert, wie das Astra am Montag mitteilte. Vergangene Woche sei der letzte Arbeitsbereich geräumt worden, seither sei der Abschnitt ohne Einschränkungen befahrbar. Ende September komme es lediglich während zwei bis drei Nächten noch zu Spurensperrungen für das Anbringen der definitiven Markierungen.

Die Hauptarbeiten betrafen die statische Ertüchtigung. Bislang waren Sondertransporte über 40 Tonnen über die Kantonsstrasse umgeleitet worden. Neu können diese die Brücken wieder befahren, was die umliegenden Ortschaften entlastet.

Zusätzlich seien Lärmschutzwände ersetzt, die Entwässerung erneuert, ein lärmmindernder Belag eingebaut und der Veloweg entlang der Brücken ertüchtigt worden, hiess es.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
