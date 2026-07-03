A2 bei Beckenried für Ferienverkehr temporär zweispurig befahrbar

Keystone-SDA

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Das Bundesamt für Strassen (Astra) hebt die Einschränkungen auf der A2 bei Beckenried NW an fünf Ferienwochenenden temporär auf. Um Staus zu reduzieren, stehen vom 17. Juli bis zum 16. August jeweils von Freitag, 5 Uhr, bis Sonntag um Mitternacht zwei zusätzliche Fahrspuren zur Verfügung.

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(Keystone-SDA) Dafür wird die Baustelle am Lehnenviadukt freigeräumt, wie das Astra am Freitag mitteilte. Die Verkehrsumstellungen erfolgten jeweils in der Nacht auf Freitag und in der Nacht auf Montag. Dafür wird die Autobahn jeweils während rund 30 Minuten gesperrt. Weiterhin zu bleibt die Einfahrtsrampe Richtung Chiasso am Anschluss Beckenried.

Unter der Woche laufen die Bauarbeiten weiter wie geplant, hiess es. Dann ist jeweils eine Brücke des Viadukts in eine Fahrtrichtung gesperrt. Auf der offenen Brücke herrscht dann Gegenverkehr.

Die Instandsetzung des 1980 erbauten Viadukts startete im März. Sie dauert voraussichtlich bis Dezember 2027 an, wie das Astra im Februar mitteilte. Die temporären Öffnungen in den Sommerferien kündete es damals bereits an. Sie sind auch im kommenden Jahr vorgesehen.

Die Kosten für das Projekt betragen rund 33 Millionen Franken. Sie werden durch den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds gedeckt.