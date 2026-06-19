A4 bei Oerlingen ZH: Auto nach Kollision auf dem Dach gelandet

Keystone-SDA

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Bei einem Verkehrsunfall auf der A4 bei Oerlingen (Gemeinde Kleinandelfingen) ist am Freitagabend ein Auto nach einer Kollision mit einem weiteren Fahrzeug auf dem Dach gelandet; eine 27-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 19.10 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Winterthur, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

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(Keystone-SDA) Im zweispurigen Bereich auf Höhe Oerlingen kollidierten zwei Personenwagen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Fahrzeug der 27-Jährigen im Zusammenhang mit starkem Regen ins Schleudern geraten und vom Normalstreifen auf die Überholspur geraten sein. Dort sei es zur Kollision mit dem Auto eines 28-jährigen Lenkers gekommen.

Dessen Fahrzeug überschlug sich gemäss Polizei und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrer, seine Ehefrau sowie ein Kleinkind hätten das Fahrzeug unverletzt verlassen können. Die drei Personen seien anschliessend zur Kontrolle mit einem Rettungsfahrzeug in ein Spital gebracht worden.

Die 27-Jährige musste laut Polizei von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Spital gebracht.

Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Winterthur gesperrt werden. Die genaue Unfallursache wird nach Angaben der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht.