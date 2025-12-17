Aarau bewirbt sich offiziell als Kulturhauptstadt 2030

Keystone-SDA

Jetzt ist es offiziell: Der Aarauer Stadtrat hat die Bewerbung für den Titel "Kulturhauptstadt Schweiz 2030" verabschiedet. Die Stadt sieht darin eine grosse Chance, sich national als Kulturstandort zu profilieren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Leitmotiv der Bewerbung lautet «Verbindung», wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Aarau wolle seine hohe kulturelle Dichte nutzen, um Brücken zu schlagen – etwa zwischen Stadt und Land, Hochkultur und Alltag oder Tradition und Innovation.

Dass sich Aarau um den Titel bemühen will, ist bereits seit längerem bekannt. Im März hatte der Stadtrat sein Interesse mit einem sogenannten Letter of Intent angemeldet. Ein Projektteam arbeitete seither an der Bewerbung, die der Stadtrat nun verabschiedet hat.

Für das Projekt rechnet die Stadt mit einem Gesamtbudget von rund 10 Millionen Franken. Einen ersten Schritt hat die Politik bereits gemacht. Der Einwohnerrat bewilligte am 27. Oktober einen Kredit von 2,5 Millionen Franken für die Durchführung der Kulturhauptstadt.

Als erste Kulturhauptstadt wird 2027 La-Chaux-de-Fonds fungieren. Drei Jahre später will Aarau den Titel als erste Deutschschweizer Stadt tragen. Ob Aarau den Zuschlag erhält, entscheidet die Jury des Vereins Kulturhauptstadt Schweiz im Juni 2026.