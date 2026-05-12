Aare-Hochwasserschutz bei Münsingen ist fertig

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Der Kanton Bern hat den Hochwasserschutz an der Aare bei Münsingen neu angelegt und den Fluss revitalisiert. Künftig ist der Bereich zwischen Thalgutbrücke und Chesselau vor einem Jahrhunderthochwasser geschützt.

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(Keystone-SDA) Die Aare kann sich künftig bis 50 Meter vor dem neuen Hochwasserschutzdamm ausdehnen, wie die Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Der Fluss kann dort auch eine neue Auenlandschaft bilden.

Der Damm soll das Umland künftig vor einem Hochwasser schützen, wie es statistisch gesehen nur alle 100 Jahre vorkommt. Dazu gehört auch die Trinkwasserleitung des Wasserverbunds Region Bern, die hinter den Damm verlegt wurde.

Die neue Flusslandschaft ist für Natur und Mensch ein Gewinn, wie die BVD weiter schrieb. Die Aare wird in Zukunft ihr Flussbett selber gestalten und Kiesbänke sowie seichtere Wasserzonen bilden. Sie dürften Brutvögel anziehen und, an ihren Rändern, ideale Laichgründe für Fische bilden.

Für Spazierende ist am Ufer ein schmaler Trampelpfad entstanden. Landeinwärts verläuft der offizielle Wanderweg. Die Flusspassage wird gemäss BVD auch mit dem Gummiboot gut befahrbar sein.

Der Grosse Rat hatte 2021 knapp 14 Millionen Franken für das Projekt gesprochen. Später erklärte sich der Bund bereit, 80 Prozent der Projektkosten zu übernehmen. Aufgrund guter Bedingungen während der Bauzeit wird das Tiefbauamt den Kredit nicht ausschöpfen.