Aargau: Zwei Unfälle wegen zu hoher Fahrzeuge unter Unterführungen

Keystone-SDA

Im Kanton Aargau haben sich am Dienstag zwei Unfälle mit Lastwagen, die in Unterführungen hängen geblieben sind, ereignet. Zum ersten Unfall kam es in Birmenstorf, zum zweiten in Zofingen. Der Sachschaden ist gemäss Polizeiangaben gross.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In Birmenstorf befuhr ein Lastwagen gegen 9.30 Uhr trotz Fahrverbot den parallel zur Hauptstrasse führenden Veloweg, wie es in der Mitteilung heisst. Dort sei er unter eine Wildtierüberführung gefahren, wobei der Kastenaufbau aufgerissen worden sei. Der 20-jährige Fahrer sei nicht verletzt worden und habe angegeben, dem Navi gefolgt zu sein.

Eine Stunde später sei ein Lastwagen in Zofingen auf der Henzmannstrasse unter die dortige Bahnunterführung gefahren. Dabei schrammte das Dach des Aufbaus gegen das Beton und wurde weggerissen, wie Polizei weiter schrieb. Auch dieser Fahrer blieb unverletzt, wie es auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA heisst.

Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

