Aargau: Zwei Unfälle wegen zu hoher Fahrzeuge unter Unterführungen
Im Kanton Aargau haben sich am Dienstag zwei Unfälle mit Lastwagen, die in Unterführungen hängen geblieben sind, ereignet. Zum ersten Unfall kam es in Birmenstorf, zum zweiten in Zofingen. Der Sachschaden ist gemäss Polizeiangaben gross.
(Keystone-SDA) In Birmenstorf befuhr ein Lastwagen gegen 9.30 Uhr trotz Fahrverbot den parallel zur Hauptstrasse führenden Veloweg, wie es in der Mitteilung heisst. Dort sei er unter eine Wildtierüberführung gefahren, wobei der Kastenaufbau aufgerissen worden sei. Der 20-jährige Fahrer sei nicht verletzt worden und habe angegeben, dem Navi gefolgt zu sein.
Eine Stunde später sei ein Lastwagen in Zofingen auf der Henzmannstrasse unter die dortige Bahnunterführung gefahren. Dabei schrammte das Dach des Aufbaus gegen das Beton und wurde weggerissen, wie Polizei weiter schrieb. Auch dieser Fahrer blieb unverletzt, wie es auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA heisst.