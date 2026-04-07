Aargau Verkehr steigert 2025 Passagierzahlen um 3,6 Prozent

Keystone-SDA

Das Transportunternehmen Aargau Verkehr AG (AVA) hat eine positive Bilanz für das Jahr 2025 gezogen. Insgesamt nutzten im Jahr 2025 rund 29,2 Millionen Fahrgäste die Bahn- und Busangebote der AVA. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 3,6 Prozent.

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(Keystone-SDA) Bei der Limmattal Bahn stieg die Zahl der Passagiere im gleichen Zeitraum um 6,1 Prozent auf knapp 6,5 Millionen Passagiere, wie das AVA am Dienstag mitteilte.

Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, wurde das Angebot nach Angaben von AVA gezielt ausgebaut. Ein Schwerpunkt lag demnach auf der Einführung des Viertelstundentakts bis Mitternacht auf wesentlichen Abschnitten der Wynental- und Suhrentalbahn (WSB) sowie der Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDB).

Zudem investierte das Unternehmen in die Infrastruktur: Mit der Inbetriebnahme von fünf neuen Saphir-II-Triebfahrzeugen bei der WSB ist die dortige Flotte nun vollständig niederflurig.

Solide Finanzen

Trotz hoher Investitionen in die Digitalisierung und in das Rollmaterial präsentiert sich die finanzielle Lage des Transportunternehmens als stabil. Der Betriebsertrag stieg auf 129 Millionen Franken – ein Plus von 6,5 Prozent. Zwar resultierte ein leichter Konzernverlust von 0,3 Millionen Franken. Dieser sei jedoch primär auf ungedeckte Infrastrukturkosten sowie auf Reparaturen nach Unfällen zurückzuführen, die durch Dritte verursacht wurden, hiess es.

In der im Juni 2025 veröffentlichten Qualitätsmessung des Bundesamts für Verkehr (BAV) erzielten die Bahnbetriebe von AVA nach eigenen Angaben für das Jahr 2024 das beste Ergebnis aller 30 bewerteten Unternehmen. Auch die Kundenzufriedenheitsumfrage 2025 des Kantons Aargau lag AVA über dem Kantonsdurchschnitt.

AVA zählt rund 620 Mitarbeitende. Der Kanton Aargau ist mit einem Anteil von 45 Prozent Hauptaktionär des Unternehmens. Weitere Anteile halten der Bund (33 Prozent), Gemeinden (10 Prozent) die Stadt Aarau (5 Prozent) und der Kanton Zürich (2 Prozent).