Aargauer Arbeitslosenquote beträgt weiterhin 3,2 Prozent

Keystone-SDA

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Die Arbeitslosenquote im Kanton Aargau ist im Juli bei 3,2 Prozent stagniert. Insgesamt waren 12'462 Personen als arbeitslos registriert - 112 Personen weniger. Die Quote lag im Juli weiterhin über dem Schweizer Mittelwert von 3,0 Prozent.

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(Keystone-SDA) Im Vergleich zum Vorjahr waren im Aargau 320 Personen mehr arbeitslos gemeldet, wie das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) am Donnerstag weiter mitteilte. Damit stieg im Quote um 0,1 Prozentpunkte.

Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen sank im Aargau im vergangenen Juli um 958 auf 4152 Stellen. Als stellensuchend registriert waren gleichzeitig 19’515 Personen.

Grosse Unterschiede zwischen den Bezirken

Die Arbeitslosenquote ist in den elf Bezirken weiterhin unterschiedlich hoch. Am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen ist der Bezirk Kulm mit einer Quote von 4,0 Prozent. Ebenfalls über dem Durchschnitt liegt der einwohnerstarke Bezirk Baden mit 3,5 Prozent, gefolgt von den Bezirken Rheinfelden und Zurzach mit jeweils 3,3 Prozent.

Am anderen Ende der Skala liegt der Bezirk Muri mit einer Quote von 2,1 Prozent. Auch der Bezirk Laufenburg steht mit einer Quote von 2,7 Prozent gut da, gefolgt von Lenzburg mit 2,9 Prozent. Die Bezirke Bremgarten und Zofingen lagen mit jeweils 3,1 Prozent knapp unter dem kantonalen Durchschnitt. Genau auf dem Aargauer Mittelwert von 3,2 Prozent lagen die Bezirke Aarau und Brugg.

Längere Suche nach neuem Job

Durchschnittlich waren die im Juli abgemeldeten Stellensuchenden 269 Tage auf Stellensuche. Das waren 17 Tage mehr als im Vormonat. Am längsten suchten die 50- bis 64-Jährigen nach einer neuen Stelle

Sie benötigten im Durchschnitt 349 Tage, um eine neue Arbeit zu finden. Bei den 25- bis 49-Jährigen waren es 265 Tage und bei den 15- bis 24-Jährigen 160 Tage.