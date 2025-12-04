Aargauer Arbeitslosenquote steigt im November auf 3,2 Prozent

Keystone-SDA

Im Kanton Aargau ist die Arbeitslosenquote im November erstmals seit fünf Monaten gestiegen. Die Quote erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent. Im Schweizer Durchschnitt verharrte die Quote bei 2,9 Prozent.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Im Aargau waren 12’349 Personen bei einem der sieben Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos registriert – 157 Personen mehr als im Vormonat, wie das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit am Donnerstag mitteilte. Damit war die Arbeitslosenquote um 0,3 Prozent höher als vor einem Jahr.

Auch die Zahl der gemeldeten Stellensuchenden stieg im November an, und zwar um 398 auf 19’348 Personen. Auf der anderen Seite ging die Zahl der offenen Stellen um 69 auf 2749 Stellen zurück.

Mehr Kurzarbeit

Per Ende November verfügten 40 Betriebe für insgesamt 1000 Mitarbeitende eine Bewilligung für Kurzarbeitsentschädigung, wie das AWA weiter mitteilte. Dies waren zwei Betriebe mehr und 100 Mitarbeitende weniger als im Vormonat.

Die Suche nach einem neun verlängerte sich. Durchschnittlich waren die im November abgemeldeten Stellensuchenden 244 Tage auf Stellensuche. Das waren zwei Tage mehr als im Vormonat.

Am längsten suchten die 50- bis 64-Jährigen nach einer neuen Stelle: Sie benötigten im Durchschnitt 298 Tage, um eine neue Arbeit zu finden. Bei den 25- bis 49-Jährigen waren es 251 Tage und bei den 15- bis 24-Jährigen 133 Tage.