Aargauer Arbeitslosenquote verharrt im Mai bei 3,3 Prozent

Keystone-SDA

Im Kanton Aargau sind im Mai 12'828 Personen als arbeitslos gemeldet gewesen. Das sind nur 14 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote verharrte damit bei 3,3 Prozent, wie das Departement für Volkswirtschaft und Inneres (DVI) am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Gemäss Zahlen des Bundes lag die Quote im Landesschnitt im gleichen Monat bei drei Prozent. Im Vergleich zum Mai im Vorjahr registrierte der Kanton Aargau laut dem DVI 582 Arbeitslose mehr und damit eine Zunahme um 0,1 Prozent.

Im Mai waren zudem 19’616 Stellensuchende im Aargau registriert, wie das DVI schreibt. Das seien 268 weniger als im Vormonat. Die Anzahl der gemeldeten offenen Stellen sei im gleichen Zeitraum um 566 auf 4818 gestiegen.

Die durchschnittliche Zeit für die Stellensuche habe 245 Tage betragen.