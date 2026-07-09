Aargauer GLP möchte freiwerdenden FDP-Regierungssitz erobern

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Die Aargauer Grünliberalen wollen den freiwerdenden Regierungssitz der FDP am 18. Oktober angreifen. Als Kandidat soll nach Angaben der Partei Grossrat Dominik Gresch ins Rennen steigen. Die GLP hatte im Aargau noch nie einen Sitz in der Kantonsregierung.

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(Keystone-SDA) Der 51-jährige Gresch gehört seit dem Jahr 2021 dem Grossen Rat an und ist seit 2014 dem Stadtrat von Zofingen. Er arbeitet beim Verband Santésuisse. Er ist über seine Wohnregion hinaus wenig bekannt.

In der Aargauer Politik laufe derzeit ganz viel schief, sagte GLP-Kantonalpräsident Philippe Kühni am Donnerstag im SRF-Regionaljournal Aargau/Solothurn. Es brauche die GLP als «progressive Kraft» zum Mitgestalten in der Regierung.

Bei der Grossratswahl im Oktober 2024 hatte die GLP zwei Sitze verloren. Sie ist noch mit zehn Sitzen im 140 Mitglieder zählenden Kantonsparlament vertreten. Die Wähleranteil betrug bei der Parlamentswahl 9,2 Prozent.

FDP-Baudirektor geht Ende Jahr

Die Ersatzwahl für den freiwerdenden Sitz im fünf Mitglieder zählenden Regierungsrat ist notwendig, weil Landammann Stephan Attiger (FDP) im Mai mitteilte, auf Ende Dezember zurückzutreten. Dem Regierungsrat gehören derzeit zwei Mitglieder der SVP sowie je ein Mitglied der FDP, Mitte und SP an.

Die 48-jährige Nationalrätin Maja Riniker soll den einzigen Sitz der FDP in der Regierung verteidigen. Sie erhält Unterstützung von der Mitte-Partei und der SVP. Sie anerkennen nach eigenen Angaben den FDP-Anspruch auf einen Sitz in der Kantonsexekutive.

Die SP verzichtete auf eine eigene Nomination. Es habe aus dem links-grünen Lager einzig Absagen gegeben, hiess es.