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Aargauer Kantonalbank-Chef Dieter Widmer tritt 2027 zurück

Keystone-SDA

Bei der Aargauischen Kantonalbank (AKB) kommt es im kommenden Jahr zu einem Wechsel an der Spitze der Geschäftsleitung. Direktionspräsident Dieter Widmer wird sein Amt per 31. Mai 2027 abgeben und aus der Bank ausscheiden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Seit 2016 war Widmer Mitglied der Geschäftsleitung. Seit 2018 steht er der Bank als Direktionspräsident vor. Der Entscheid stehe im Einklang mit seiner persönlichen und langfristigen Planung, teilte die AKB am Dienstag mit.

Der Bankrat leitet nun den Prozess zur Nachfolgeregelung ein. Über die Nachfolge werde zu gegebener Zeit informiert, hiess es.

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