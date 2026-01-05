Aargauer Kantonspolizei warnt vor Eisschollen auf Fahrzeugdächern

Keystone-SDA

Bei einer Kontrollaktion gegen Eisschollen auf Fahrzeugdächern hat die Kantonspolizei Aargau am Montagmorgen in Lenzburg AG drei Lenker von Nutzfahrzeugen angezeigt. Die Polizei warnt vor Eisschollen, von denen eine erhebliche Unfallgefahr ausgeht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Laut der Kantonspolizei Aargau wurden ein Lastwagen, ein schwerer Anhänger sowie ein Lieferwagen mit Anhänger gestoppt, deren Dächer mit Eis bedeckt waren. Zudem habe einer der Reifen des Lieferwagens praktisch kein Profil mehr aufgewiesen.

Die drei Lenkenden seien bei der Staatsanwaltschaft angezeigt worden. Die Polizei verzeigte nach eigenen Angaben zwei weitere Lenker, weil deren Fahrzeuge mit Schnee bedeckt waren.

Hauptsächlich Lastwagen und Anhänger sind von der tückischen Eisbildung von frostigen Temperaturen betroffen, wie die Polizei festhält. Es sammle sich Wasser oder Schnee auf Fahrzeugen an.

Beides gefriere bei winterlichen Temperaturen zu einer dicken Eisschicht. Während der Fahrt lösten sich Brocken, die mit grosser Wucht aufschlagen könnten. Das damit einhergehende Unfallrisiko sei erheblich.