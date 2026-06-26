Aargauer Mitte-Partei unterstützt FDP-Kandidatin Maja Riniker

Keystone-SDA

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Die Aargauer Mitte-Partei unterstützt die FDP-Kandidatin Maja Riniker für den freiwerdenden FDP-Sitz in der Kantonsregierung. Der Anspruch der FDP auf einen Sitz im Regierungsrat wird gemäss Mitte-Partei anerkennt.

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(Keystone-SDA) Der Parteivorstand habe die Unterstützung der Kandidatur einstimmig beschlossen, teilte die Mitte-Partei am Freitag mit. Riniker sei eine «valable Kandidatin». Bereits zuvor machte die SVP als wählerstärkste Partei im Aargau klar, dass sie den FDP-Anspruch auf einen Regierungssitz anerkenne.

Der Parteitag der FDP schickte die Nationalrätin Riniker diese Woche auch formell ins Rennen. Die 48-jährige Riniker hatte im Mai klar gemacht, dass sie zur Ersatzwahl antreten wird. Ihre Wahlchance ist gross.

Riniker gehört seit 2019 dem Nationalrat an. Im Dezember 2024 wurde sie zur Nationalratspräsidentin gewählt. Auf eine Kandidatur für den Regierungssitz hatte Ständerat Thierry Burkart verzichtet. Die erste Runde der Ersatzwahl findet am 18. Oktober statt.

Die Ersatzwahl für den freiwerdenden Sitz im fünf Mitglieder zählenden Regierungsrat ist notwendig, weil Landammann Stephan Attiger (FDP) am 6. Mai mitteilte, auf Ende Dezember zurückzutreten. Dem Regierungsrat gehören derzeit zwei Mitglieder der SVP an sowie je ein Mitglied der FDP, Mitte und SP.

Die SP hatte den für diese Woche geplanten Nominationsparteitag abgesagt, weil bislang keine linke Gegenkandidatur zustande gekommen war. Es habe aus dem links-grünen Lager einzig Absagen gegeben, hiess es.