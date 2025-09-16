Aargauer Polizei ermittelt nach Schuss auf Rehgeiss in Arni AG

The Swiss voice in the world since 1935
Die Aargauer Kantonspolizei ermittelt wegen einer in einem Waldgebiet bei Arni/Islisberg schwer verletzten Rehgeiss: Das Tier wies schwere Kopfverletzungen - verursacht durch einen Schuss, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Ein Jäger hatte die verletzte Rehgeiss am vergangenen Samstag im Waldgebiet zwischen Arni und Islisberg aufgefunden. Er musste sie noch vor Ort von ihrem Leiden erlösen.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einer Schussverletzung aus. Wie es dazu kam, ist unklar. Der genaue Hergang wird untersucht.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

