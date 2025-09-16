Aargauer Polizei ermittelt nach Schuss auf Rehgeiss in Arni AG
Die Aargauer Kantonspolizei ermittelt wegen einer in einem Waldgebiet bei Arni/Islisberg schwer verletzten Rehgeiss: Das Tier wies schwere Kopfverletzungen - verursacht durch einen Schuss, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Ein Jäger hatte die verletzte Rehgeiss am vergangenen Samstag im Waldgebiet zwischen Arni und Islisberg aufgefunden. Er musste sie noch vor Ort von ihrem Leiden erlösen.
Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einer Schussverletzung aus. Wie es dazu kam, ist unklar. Der genaue Hergang wird untersucht.