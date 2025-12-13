Aargauer Polizei erwischt Blaufahrer mit 173 km/h auf der A1

Keystone-SDA

Die Aargauer Kantonspolizei hat in der Nacht auf Samstag auf der Autobahn A1 bei Birmenstorf mehrere Temposünder erwischt. Der schnellste von ihnen war stark alkoholisiert mit 173 km/h unterwegs und stritt die Fahrt zunächst ab.

(Keystone-SDA) Kurz nach 3 Uhr erfasste die Polizei bei der Geschwindigkeitskontrolle den Autofahrer. Sie meldete ihn einer Patrouille, welche den Blaufahrer an dessen Wohnort im Bezirk Lenzburg aufsuchte. Der 31-Jährige bestritt zunächst, mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein, musste dann aber angesichts des Messfotos die Fahrt eingestehen, wie es im Communiqué der Kantonspolizei Aargau vom Samstag hiess. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis auf der Stelle ab.

Auf dem kontrollierten Autobahnabschnitt ist die Geschwindigkeit auf 100 km/h begrenzt. Bei der Kontrolle mit einem Radargerät ging der Polizei auch ein 21-Jähriger ins Netz, der mit 159 km/h unterwegs war. Ein 20-jähriger Autofahrer wurde mit 155 km/h erwischt. Die Polizei nahm auch ihnen den Führerausweis ab.

Insgesamt registrierte die Polizei innert drei Stunden bei über 2100 Fahrzeugen 342 Geschwindigkeitsverstösse. Sie verzeigte 14 Autofahrer, darunter die drei bereits genannten, an die Staatsanwaltschaft. Weitere 328 Personen erhielten aufgrund geringerer Tempoüberschreitungen eine Ordnungsbusse. Insgesamt acht Kontrollierten droht der Entzug des Führerausweises durch das Strassenverkehrsamt, wie es weiter hiess.