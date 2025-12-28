Aargauer Polizei fasst acht Einbrecher

Keystone-SDA

Acht mutmassliche Einbrecher sind in der Nacht auf Samstag im Kanton Aargau festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Dank rascher Hinweise aus der Bevölkerung habe sie die Männer an verschiedenen Orten stellen können.

(Keystone-SDA) In Hunzenschwil nahm die Polizei fünf Franzosen fest, die in eine Autogarage eingebrochen waren. In Frick wurden zwei Marokkaner nach einem Einbruch in ein Verkaufsgeschäft gefasst.

In Stein verhaftete die Polizei einen Rumänen. Er wird verdächtigt, in mehrere Häuser im Fricktal eingebrochen zu sein. Zwei mutmassliche Mittäter sind flüchtig.