Aargauer Polizisten fassen drei Verdächtige kurz nach Einbruch

Keystone-SDA

Aargauer Polizisten ist es in der Nacht auf Samstag in Zofingen gelungen, kurz nach einem Einbruch in eine Drogerie drei Tatverdächtige festzunehmen. Es handelt sich um drei Nordafrikaner im Alter von 15 und 16 Jahren.

(Keystone-SDA) Wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte, hatte sie in der Nacht um 4 Uhr einen Alarm von einer Drogerie in Zofingen erhalten. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei, der Regionalpolizei Zofingen sowie der Stadtpolizei Aarau rückten unverzüglich aus.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stellte eine Patrouille der Stadtpolizei Aarau zwei flüchtende Personen fest. Nach kurzer Verfolgung hielten die Polizisten diese beiden Personen auf einem nahegelegenen Parkplatz an der unteren Brühlstrasse an. Beide Personen entsprachen dem Signalement.

Kurze Zeit später spürte ein Diensthund einen weiteren Tatverdächtigen beim Bahnhof Zofingen auf. Dieser führte mutmassliches Deliktsgut mit sich.

Zur Drogerie verschafften sich die Jugendlichen Zugang, indem sie die Seiteneingangstür mit einer Baustellenarmierung aufbrachen. Sie entwendeten Deliktsgut im Wert von mehreren hundert Franken. Die Angehaltenen stammen aus Marokko und Algerien. Die Jugendanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.