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Aargauer Regierungsrätin Bircher ab Dezember im Mutterschaftsurlaub

Keystone-SDA

Die Aargauer Regierungsrätin Martina Bircher (SVP) erwartet im Dezember die Geburt ihres zweiten Kindes und tritt dann ihren Mutterschaftsurlaub an. Das gab die Staatskanzlei am Donnerstag nach der Regierungssitzung bekannt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Jahresplanung von Birchers Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) werde entsprechend neu priorisiert und angepasst, hiess es. Die Stellvertretung übernimmt Regierungsrat Dieter Egli (SP), Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres.

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