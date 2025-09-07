Aargauer vermisst acht Schafe – Diebstahl vermutet

Keystone-SDA

Ab einer Weide in Rupperswil AG sind in der Nacht auf Samstag offenbar acht Schafe entwendet worden. Der Wert der Tiere wird auf mehrere tausend Franken geschätzt. Der Besitzer hat Strafanzeige eingereicht.

(Keystone-SDA) Wie die Aargauer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte, sind die genauen Umstände unklar. Ermittlungen ergaben, dass weder die Hecke um die Weide beschädigt wurde noch der Strom im Elektrozaun um die Weide abgeschaltet wurde.

Auf Anfrage sagte Polizeimediensprecher Adrian Bieri, es seien mehr als acht Schafe auf der Weide gewesen. Der Besitzer gehe von einem Diebstahl aus und der Polizei seien auch keine entlaufenen Schafe gemeldet worden. Die Weide befindet sich in der Nähe der Zuckermühle Rupperswil.