Aargauer Wirtschaft «erfreut» über Zollsenkungen

Keystone-SDA

Die Aargauer Wirtschaft ist "erfreut" über die Absichtserklärung der Schweiz und den USA zu den Zöllen. Die Einigung beende die Ungleichbehandlung der Schweizer Unternehmen gegenüber der Konkurrenz aus der EU.

(Keystone-SDA) Die Aargauer Unternehmen seien durch die «absurd hohen Zölle» von 39 Prozent stark belastet worden, teilte die Aargauische Industrie- und Handelskammer (AIHK) am Freitag mit. Es sei erfreulich, dass die Zölle nun auf 15 Prozent gesenkt würden.

Nach Angaben der AIHK gehen 23 Prozent der Aargauer Exporte in die USA. Die Reduktion der Zölle sei zwar ein positives Signal, teilte der Wirtschaftsverband mit. Dennoch würden die Zölle die Wirtschaft weiter belasten. «Ebenso sind wir von einer für die Unternehmen wichtigen Planungssicherheit weit entfernt», erklärte der AIHK und forderte deswegen, dass die Rahmenbedingungen für die Unternehmen im Kanton Aargau «laufend» verbessert werden.