Aargauische Gebäudeversicherung erzielt 2025 Millionengewinn

Keystone-SDA

Die Aargauische Gebäudeversicherung (AGV) hat im Geschäftsjahr 2025 einen Erfolg von 109,6 Millionen Franken erzielt. Um ihre finanzielle Widerstandskraft zu stärken, erhöht die Versicherung ihr Eigenkapital und verzichtet deshalb auf eine Überschussbeteiligung.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Das positive Ergebnis sei unter anderem auf eine Anlageperformance von 73,7 Millionen Franken und risikogerechte Prämien zurückzuführen, teilte die AGV am Montag mit. Der Erfolg im Bereich Feuer und Elementar nach Ablieferung an den Kanton belief sich auf 95,4 Millionen Franken.

Das Schadenjahr 2025 verlief für die Versicherung nach eigenen Angaben unterdurchschnittlich. Die Schadenssummen betrugen 21,1 Millionen Franken bei Feuerschäden sowie 16,1 Millionen bei Elementarschäden und 28,2 Millionen in der freiwilligen Gebäudewasser-Versicherung.

Insgesamt wurden 769 Feuerschäden gemeldet. Der grösste Brand ereignete sich in Kaiseraugst mit einer Schadensumme von 2,8 Millionen Franken. Ein Brand in Staufen verursachte einen Schaden von 1,6 Millionen Franken; zwei Personen starben. Ein Gasaustritt hatte im März 2025 eine Explosion und einen Brand ausgelöst.

Versicherte erhalten keine Überschussbeteiligung

Aufgrund einer Überprüfung der Risikomodelle will die älteste Gebäudeversicherung der Schweiz ihr Eigenkapital in den nächsten Jahren schrittweise erhöhen. Die Finanzierung erfolge aus den eigenen Geschäftsergebnissen, hiess es. Aus diesem Grund sei bei der Prämienrechnung 2026 keine Überschussbeteiligung vorgenommen worden.

Die 1805 gegründete AGV ist ein selbständiges, öffentlich-rechtliches, finanziell unabhängiges Unternehmen des Kantons Aargau. Alle Gebäude im Kanton Aargau sind obligatorisch bei der Gebäudeversicherung gegen Feuer- und Elementarschäden versichert.

Gemessen am Versicherungskapital ist sie schweizweit die viertgrösste und aufgrund der Anzahl versicherter Gebäude die drittgrösste Gebäudeversicherung. Die AGV beschäftigt rund 220 interne und externe Mitarbeitende.