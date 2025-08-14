The Swiss voice in the world since 1935
Aargauische Kantonalbank macht zum Halbjahr weniger Gewinn

Keystone-SDA

Die Aargauische Kantonalbank (AKB) hat im ersten Semester 2025 weniger verdient. Vor allem die Zinssenkungen durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) wirkten sich negativ aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung sank im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um 20,2 Prozent auf 125,2 Millionen Franken. Auch unter dem Strich resultierte ein um 20,5 Prozent klar tieferer Reingewinn von 103,6 Millionen Franken. Dies ist aber immer noch das drittbeste Halbjahresergebnis der Bankengeschichte, wie das Geldhaus am Donnerstag mitteilte.

Der gesamte Geschäftsertrag war um 11,3 Prozent auf 247,7 Millionen Franken rückläufig. Dabei belastete vor allem der deutlich geringere Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft (-17%) wegen der wieder gesunkenen Leitzinsen.

Deutlich mehr Kundengelder

Dagegen konnte die Bank den Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 10,3 Prozent steigern, vor allem wegen Ertragssteigerungen im Wertschriften- und Anlagegeschäft.

Die Kosten konnte die Bank derweil mit 120,9 Millionen Franken stabil halten. Dabei stand einem leicht höheren Personalaufwand (+1,6%) ein etwas tieferer Sachaufwand (-2,7%) gegenüber.

Die Bank konnte bei den Ausleihungen weiter wachsen. Diese legten im Jahresvergleich um 3,3 Prozent auf 28,6 Milliarden Franken zu. Die Kundengelder stiegen noch deutlicher um 4,3 Prozent auf 26,1 Milliarden Franken an.

Insgesamt zeigte sich AKB-Chef Dieter Widmer mit dem Ergebnis «sehr zufrieden.» Das erste Halbjahr sei wegen der Zinssenkungen wie erwartet schwierig gewesen.

