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Abgeerntetes Getreidefeld fängt in Breitenbach SO Feuer

Keystone-SDA

Im solothurnischen Breitenbach ist am Mittwochnachmittag ein abgeerntetes Getreidefeld in Brand geraten. Begünstigt durch den Wind breitete sich das Feuer auf dem Stoppelfeld rasch aus und erfasste eine Fläche von rund 35 Aren - etwa so gross wie ein halbes Fussballfeld.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen, wie die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mitteilte. Weshalb das Getreidefeld in Brand geraten ist, war am Donnerstag noch unklar. Verletzt wurde niemand.

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