The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Abkommen für nachhaltigeren Handel schafft erste Hürde

Keystone-SDA

Der Nationalrat ist einverstanden mit einem neuartigen Handelsabkommen über Klimawandel, Handel und Nachhaltigkeit. Er hat sich am Donnerstag für dessen Ratifikation ausgesprochen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit 114 zu 79 Stimmen bei zwei Enthaltungen hiess die grosse Kammer die Vereinbarung gut. Diese wurde bisher von der Schweiz, Costa Rica, Island und Neuseeland unterzeichnet. Der Nationalrat folgte damit einer knappen Mehrheit der vorberatenden Kommission. Diese hatte sich nach der Vorberatung mit 13 zu 12 Stimmen dafür ausgesprochen.

Mit Nein stimmten die SVP-Fraktion und Teile von Mitte und FDP. Die Gegnerinnen und Gegner des Abkommens hatten erfolglos Nichteintreten beantragt. Als Nächstes muss sich der Ständerat mit der Sache befassen.

Das Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability (ACCTS) untersagt unter anderem neue Subventionen für Kohle oder für die Produktion von Öl und Gas. Ausserdem verpflichtet es die Vertragsparteien, Zölle für die im Abkommen definierten rund 300 umweltfreundlichen Güter und über hundert umweltbezogenen Dienstleistungen abzubauen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft