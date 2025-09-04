The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Acht weitere Japankäfer im Gemeindegebiet Arth SZ nachgewiesen

Keystone-SDA

Im Kanton Schwyz sind bei der laufenden Folgeüberwachung acht weitere Japankäfer auf dem Gemeindegebiet von Arth SZ nachgewiesen worden. Die Funde liegen laut dem Amt für Landwirtschaft alle innerhalb der bestehenden Befalls- und Pufferzonen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Käfer wurden im Pfadihus in Oberarth, in der Region Schönenboden in Goldau, im Naturschutzgebiet Sägel in Goldau und in der Gemeinde Steinerberg gefunden, wie das Amt für Landwirtschaft mitteilte. Sie stammen aus dem «engmaschigen Überwachungsnetz» von derzeit 68 Fallen. Am 22. Juli war oberhalb von Steinerberg der erste Japankäfers des Jahres 2025 nachgewiesen worden.

Eine Ausweitung über die bereits definierten Zonen hinaus sei bislang nicht erkennbar. Die Lage gelte als stabil, die Fangzahlen bewegten sich auf niedrigem Niveau, hiess es weiter. In den betroffenen Gebieten gelten weiterhin die in der Allgemeinverfügung vom April festgelegten Massnahmen zur Eindämmung.

Um die Verbreitung möglichst genau zu erfassen, wird die Fallendichte um die neuen Fundorte erhöht. Die Kontrollen laufen laut Mitteilung bis Mitte September, dem Ende der Flugphase des Japankäfers.

Der Japankäfer ist ein invasiver Schädling. Er ist etwa so gross wie ein Fünf-Rappen-Stück. Typische Unterscheidungsmerkmale gegenüber dem Rosenkäfer sind die fünf weissen Haarbüschel an den Seiten des Hinterleibes und zwei grössere weisse Haarbüschel am Hinterteil, die «bürstenartig abstehen».

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
65 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft