Achtjähriger in Villmergen AG auf Fussgängerstreifen angefahren

Keystone-SDA

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Ein achtjähriger Bub ist im aargauischen Villmergen am Dienstagabend auf einem Fussgängerstreifen angefahren worden. Der Autofahrer war laut Kantonspolizei betrunken. Der Junge wurde leicht verletzt.

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(Keystone-SDA) Der Junge wollte die Mitteldorfstrasse auf der Höhe des Dorfplatzes auf dem Fussgängerstreifen überqueren, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwochmorgen mitteilte. Gleichzeitig sei ein 59-Jähriger mit seinem Auto auf der Mitteldorfstrasse in Richtung Hilfikon gefahren.

Als der Bub die Strasse überqueren wollte, sei der Automobilist frontal mit ihm kollidiert. Durch die Kollision sei das Kind zu Boden gefallen. Die ausgerückte Ambulanz habe im Anschluss festgestellt, dass eine Spitaleinweisung nicht notwendig sei.

Weil der Autofahrer betrunken gewesen sei, dürfe er den Jungen wohl zu spät bemerkt haben, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Die Kantonspolizei habe ihm den Führerausweis auf der Stelle entzogen.