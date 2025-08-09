The Swiss voice in the world since 1935
Adolf Muschg mit «Ehrenpreis für politische Kultur» ausgezeichnet

Keystone-SDA

Die Hans-Ringier-Stiftung hat am Samstag den 91-jährigen Zürcher Schriftsteller Adolf Muschg mit dem Europapreis für politische Kultur ausgezeichnet. Der mit 50'000 Euro dotierte Preis wurde zum neunzehnten Mal verliehen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit Adolf Muschg, «dem wohl letzten Dichter mit Wurzeln in der Zeit von Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt», werde zum ersten Mal ein Schweizer geehrt. Muschg habe die Schweiz immer wieder an ihre Lebenswirklichkeit mitten in Europa erinnert, liess sich der Präsident der Hans Ringier Stiftung, Frank A. Meyer, in der Medienmitteilung vom Samstag zitieren.

Unter den bisherigen Preisträgern befinden sich Politiker wie Alexei Nawalny, Jean-Claude Juncker, Jean-Claude Trichet, Hans-Dietrich Genscher, Wolfgang Schäuble oder Mario Draghi, aber auch Intellektuelle wie die Philosophen Jürgen Habermas und Peter Sloterdijk oder der Historiker Heinrich August Winkler.

