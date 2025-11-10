Adrian Schmitter neuer Präsident der Insel Spitalgruppe

Keystone-SDA

An einer ausserordentlichen Generalversammlung hat die Berner Insel Spitalgruppe Adrian Schmitter zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Er tritt die Nachfolge von Bernhard Pulver an, der nach sieben Jahren auf eigenen Wunsch zurücktritt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Schmitter wurde bereits Mitte Mai vom Regierungsrat als Nachfolger von Pulver bestimmt. Der neue Verwaltungsratspräsident ist Jurist. Er war bisher CEO des Kantonsspitals Baden. Davor war er Chef des Regionalspitals Emmental sowie Generalsekretär des Departements Gesundheit und Soziales im Kanton Aargau.

Schmitter sei eine «in der Gesundheitspolitik und im Gesundheitswesen breit vernetzte Persönlichkeit», begründete der Regierungsrat seine Wahl.

Anspruchsvolle Jahre

Der ehemalige Grüne Regierungsrat Bernhard Pulver übernahm das Insel-Präsidium vor sieben Jahren. Es sollten anspruchsvolle Jahre werden mit Coronapandemie, finanziellen Schwierigkeiten und Turbulenzen beim Personal, aber auch mit der Eröffnung eines neuen Gebäudes und der Einführung eines neuen Informatikprogramms.

Pulver begründete seinen Rücktritt im Mai damit, dass die Spitalgruppe den Turnaround geschafft habe. Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg dankte Pulver und dem Verwaltungsrat für den «sehr grossen Einsatz in äusserst anspruchsvollen Zeiten».

Die Insel Gruppe habe sich in den vergangenen 18 Monaten stabilisieren können und schreibe nun wieder schwarze Zahlen, heisst es in der Mitteilung der Gesundheitsdirektion.

Im Mai 2024 hatte sich die Spitalgruppe nach Kritik am Führungsstil von CEO Uwe E. Jocham getrennt. Ad interim übernahm der ehemalige Universitätsrektor Christian Leumann die Führung. Auf Anfang 2026 wird bekanntlich Jennifer Diedler neue Direktorin der Spitalgruppe.