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Adriano Iseppi ist neuer St. Moritzer Gemeindepräsident

Keystone-SDA

St. Moritz GR hat am Sonntag im zweiten Wahlgang Adriano Iseppi zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt. Der Parteilose setzte sich gegen drei Mitbewerberinnen und Mitbewerber durch.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Iseppi vereinte 582 Stimmen auf sich. Knapp dahinter erzielte Leandro Testa von der FDP 514 Stimmen.

Der 53-jährige Iseppi erzielte bereits im ersten Wahlgang mit 643 Stimmen das beste Ergebnis, verfehlte aber das absolute Mehr um 59 Stimmen. Er dürfte als langjähriger SRF-Langlauf-Experte auch vielen ausserhalb der Gemeinde ein Begriff sein. Er bewarb sich gemäss Aussagen gegenüber Keystone-SDA, weil bei ihm nach 13 Jahren im Oberengadin der Wunsch gereift sei «mich noch stärker für St. Moritz und das Tal einzusetzen.»

Eine besondere Priorität habe für ihn das Projekt Schule Grevas, bei der es um eine Schulraumerweiterung geht. «Dieses wichtige Vorhaben wurde über viele Jahre hinausgeschoben – teilweise aus nachvollziehbaren Gründen.» Nun gelte es, gemeinsam eine tragfähige Lösung zu erarbeiten und das Projekt mit der nötigen Entschlossenheit voranzubringen.

Iseppi übernimmt das Amt per 1. Januar 2027. Er folgt auf den Zürcher Entertainer Christian Jott Jenny. Der Parteilose verzichtete auf eine dritte Amtszeit.

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