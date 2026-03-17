Adriano Iseppi kandidiert als Gemeindepräsident von St. Moritz GR

Keystone-SDA

Der Sportlehrer und Langlaufexperte Adriano Iseppi (parteilos) hat seine Kandidatur für das Gemeindepräsidium von St. Moritz GR bekanntgegeben. Der amtierende Gemeindepräsident Christian Jott Jenny (parteilos) hält sich noch bedeckt.

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(Keystone-SDA) Iseppi gab seine Kandidatur in einem Video auf den sozialen Medien bekannt. Auf Langlaufskiern verglich er den Wahlkampf mit einem Marathon. Iseppi kandidiert als Parteiloser, wie er gegenüber der Agentur Keystone-SDA erklärte.

Seit acht Jahren wird St. Moritz von Christian Jott Jenny geführt, einem in Zürich geborenen Opernsänger und Kulturmanager. Bei den letzten beiden Wahlen konnte er sich gegen seine Herausforderer durchsetzen. Im Jahr 2018 verdrängte er in der Stichwahl den damals amtierenden Gemeindepräsidenten Sigi Asprion (parteilos).

Im Jahr 2022 verteidigte Jenny seinen Sitz. Damals forderte ihn der Direktor des Flughafens Samedan, Martin Binkert (Mitte), heraus. Jenny liess am Dienstag auf Anfrage offen, ob er für eine dritte Amtszeit zur Verfügung stehe. Mitte April läuft die Frist für die Einreichung der Kandidaturen ab, im Juni findet die Wahl statt.

Die übrigen Mitglieder des Gemeindevorstands, die Mitglieder des Gemeinderats und die Geschäftsprüfungskommission werden am 27. September gewählt.