The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Agglo-Gemeinden bergen laut Studie grösstes Potenzial für Wohnraum

Keystone-SDA

Allein durch "qualitätsvolle Innenentwicklung" liesse sich in der Schweiz laut einer neuen Analyse des Forschungsinstituts Sotomo Wohnraum für 2 Millionen Menschen schaffen. Das grösste Potenzial liege dabei in den Agglomerationsgemeinden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Hierfür blieben 70 Prozent der heutigen Siedlungen unangetastet, heisst es in einer Medienmitteilung von Sotomo vom Mittwoch. 30 Prozent der bestehenden Siedlungsfläche würden hingegen nach innen entwickelt – 8 Prozent «substanziell», 22 Prozent «moderat».

Laut der Sotomo-Analyse könnte in den «wichtigsten Agglomerationsgemeinden der Schweiz» durch Verdichtung zusätzlicher Wohnraum für 870’000 Menschen geschaffen werden. In den grössten Städten sieht sie Platz für 770’000 Personen, in den kleineren Städten für 360’0000 Personen.

Besonders hervorgehoben wird die Agglomeration Zürich – insbesondere die Gemeinde Schwerzenbach. Auch die Aggolmeration Genf mit Vernier, Pregny-Chambésy und Meyrin sowie Teile der Berner Agglomeration weisen laut der Studie «markante Potenzialgebiete» auf.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
5 Likes
44 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft