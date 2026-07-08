Airbus: Passagierzahl verdoppelt sich bis 2045

Keystone-SDA

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Der europäische Flugzeugbauer Airbus rechnet in den kommenden zwei Jahrzehnten mit einem weiter stark wachsendem Luftverkehr. Die Zahl der Passagiere werde sich bis 2045 auf rund 10 Milliarden Menschen im Jahr verdoppeln.

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(Keystone-SDA) Dies teilte das Unternehmen in seinem globalen Marktausblick mit. Ähnliche Schätzungen hat bereits der Welt-Airline-Verband IATA verbreitet.

Boeing-Konkurrent Airbus erwartet für den Zeitraum einen Bedarf von mehr als 42’000 Flugzeugen, von denen knapp die Hälfte (19’820) allein als Ersatz für aktuelle Jets benötigt würde. 22’240 Flugzeuge würden für Wachstum vorgesehen. 19 Prozent der Neuflotte würden als Grossraumflugzeuge benötigt.

Treiber der Nachfrage seien Urbanisierung, Wirtschaftswachstum und eine wachsende Mittelschicht. Weil vor allem kleinere Städte statt der Metropolen wachsen, werde der Luftverkehr künftig dezentraler organisiert. Es entstünden neue Verbindungen zwischen mittelgrossen Städten abseits der grossen Drehkreuze.

Besonders gefragt blieben demnach sparsamere Kurz- und Mittelstreckenjets. Der Hersteller verwies auf sein eigenes Auftragsbuch mit mehr als 9000 Maschinen.