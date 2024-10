Airbus streicht 2500 Stellen

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Airbus will in seiner kriselnden Rüstungs- und Raumfahrtsparte bis zu 2500 Stellen streichen. Der Abbau solle bis Mitte 2026 erfolgen, gab der Konzern am Mittwoch bekannt.

Die Rüstungs- und Raumfahrtsparte von Airbus beschäftigt in Deutschland und anderen europäischen Ländern annähernd 35’000 Menschen.

Die Raumfahrtsparte des europäischen Konzerns musste im ersten Halbjahr Abschreibungen in Höhe von 989 Millionen Euro verbuchen und verhagelte dem Airbus-Konzern damit die Zwischenbilanz. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben in Gesprächen mit den Gewerkschaften.

Airbus-Chef Guillaume Faury hatte bei Vorlage der Halbjahresbilanz auf die grossen Herausforderungen im Raumfahrtgeschäft verwiesen und angekündigt: «Wir gehen jetzt die Wurzeln des Themas an.»