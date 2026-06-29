Akku von E-Scooter löst Wohnungsbrand in der Stadt Luzern aus

Keystone-SDA

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In einer Wohnung an der Zähringerstrasse in Luzern ist am Montagmorgen ein Brand mutmasslich durch einen E-Scooter-Akku ausgebrochen. Eine Person wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Am Montagmorgen, kurz nach 7.20 Uhr, ging die Meldung eines Wohnungsbrands in Luzern ein. Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot aus und konnte das Feuer gemäss Mitteilung löschen.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Akku eines E-Scooters den Brand ausgelöst haben. Die genaue Ursache wird durch Brandermittler untersucht, wie es weiter hiess.

Zwei Personen wurden durch den Rettungsdienst kontrolliert. Ein 42-jähriger Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung hospitalisiert.