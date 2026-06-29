The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Akku von E-Scooter löst Wohnungsbrand in der Stadt Luzern aus

Keystone-SDA

In einer Wohnung an der Zähringerstrasse in Luzern ist am Montagmorgen ein Brand mutmasslich durch einen E-Scooter-Akku ausgebrochen. Eine Person wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Montagmorgen, kurz nach 7.20 Uhr, ging die Meldung eines Wohnungsbrands in Luzern ein. Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot aus und konnte das Feuer gemäss Mitteilung löschen.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Akku eines E-Scooters den Brand ausgelöst haben. Die genaue Ursache wird durch Brandermittler untersucht, wie es weiter hiess.

Zwei Personen wurden durch den Rettungsdienst kontrolliert. Ein 42-jähriger Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung hospitalisiert.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft