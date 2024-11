Aktivisten: Drei Tote nach israelischem Angriff in Syrien

Bei einem israelischen Luftangriff in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten drei Menschen getötet worden. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, bei dem Angriff seien zwei Gebäude in dem Ort Saida Zainab südlich der Hauptstadt Damaskus getroffen worden. Dort sollen sich Mitglieder der proiranischen Hisbollah befunden haben, wie die Beobachtungsstelle mit Sitz in Grossbritannien angab. Es habe auch mehrere Verletzte gegeben.