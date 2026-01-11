Aktivisten: Rund 500 Demonstranten im Iran getötet

Keystone-SDA

Bei den Demonstrationen gegen die iranische Führung sind nach Angaben von Aktivisten in den vergangenen 15 Tagen mindestens 490 Demonstranten getötet worden. Das berichtete der US-Fernsehsender CNN unter Berufung auf das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA. Rund 10.700 Menschen seien festgenommen worden.

(Keystone-SDA) Der «Axios»-Korrespondent Barak Ravid hatte zuvor auf X gemeldet, dass laut einem israelischen Regierungsbeamten mehr als 1.000 Menschen im Iran getötet worden sein sollen.

Alle Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die tatsächliche Zahl der Todesopfer dürfte jedoch höher liegen. Die iranischen Behörden haben den Zugang zum Internet für die Bevölkerung fast vollständig gesperrt. Menschen berichten auf X auch, dass Telefonleitungen nicht mehr funktionierten. Die Kommunikation mit der Aussenwelt ist nur über das Starlink-Satellitensystem möglich, sofern die dafür notwendigen Terminals illegal ins Land gebracht wurden.