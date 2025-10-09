Alarm wegen möglichem Austreten von schädlichen Gasen in Flums SG

Keystone-SDA

Die Behörden haben am Donnerstagabend wegen des möglichen Austretens schädlicher Gasen in Flums SG den Sirenenalarm ausgelöst. Bei einer Firma kam es zu einem technischen Defekt, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Behörden riefen die Bevölkerung in Flums und Walenstadt dazu auf, Fenster und Türen zu schliessen, wie ein Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Vorsichtshalber sollten auch Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden.

Personen seien nicht verletzt worden und es habe keinen Brand gegeben, sagte der Sprecher der Kantonspolizei weiter.

Die Firma produziere Steinwolle und verwende dazu grosse Öfen. Kurz vor 21.30 Uhr sei Schmelze aus einem Ofen überlaufen, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung. Das Material sei in den umliegenden Bereich innerhalb der Firma gelangt. In diesem Zusammenhang bestehe die Möglichkeit, dass schädliche Gase entweichen. Weitere Anweisungen würden über das Radio verbreitet.