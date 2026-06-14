Albula/Alvra hat seine neue Gemeindepräsidentin gefunden

Keystone-SDA

Die Stimmberechtigten von Albula/Alvra GR haben die Berner Juristin Manuela Gebert als neue Gemeindepräsidentin gewählt. Überraschend ist das nicht, sie war die einzige Bewerberin. Der vorherige Gemeindepräsident musste sogar zwei Jahre länger als gewünscht im Amt bleiben, weil sich zuvor keine Bewerbungen abzeichneten.

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(Keystone-SDA) Gebert wurde mit 332 Stimmen gewählt – es gingen 372 gültige Stimmzettel ein.

Die Gemeinde Albula/Alvra mit rund 1300 Einwohnerinnen und Einwohnern dürfte inzwischen vielen Schweizerinnen und Schweizer ein Begriff sein. Denn: Das Dorf Brienz, welches immer wieder von Bergstürzen heimgesucht wird, gehört zu dieser Gemeinde.

Trotz dieses Wissens stellte sich Gebert zur Verfügung. Sie erklärte auf Anfrage von Keystone-SDA: «Ich wollte verhindern, dass sich die Situation von vor zwei Jahren wiederholt», und bezog sich damit auf die gescheiterte Suche nach einem neuen Gemeindepräsidenten. «Daher habe ich mir überlegt, mich zur Verfügung zu stellen und mich für meine Gemeinde einzusetzen.»

Die Gemeinde wurde zuvor von Daniel Albertin geführt. Dieser hatte aber bereits 2024 angekündigt, vorzeitig zurücktreten zu wollen. Weil aber niemand Albertin beerben wollte, kündigte er im November des gleichen Jahres an, nun doch bis zum Ende der Legislatur im Amt bleiben zu wollen. Nun beerbt ihn ab 2027 Gebert.

Erste Frau an der Spitze

Gebert ist die erste Frau an der Spitze der Gemeinde, die 2015 aus der Fusion der sieben Fraktionen Alvaneu, Alvaschein, Brienz/Brinzauls, Mon, Stierva, Surava und Tiefencastel entstanden ist.

Zu den grossen Herausforderungen ihrer Gemeinde gehört auch die Umsiedlung der Bewohnerinnen und Bewohner, die sich endgültig aus Brienz abgemeldet haben. Laut Angaben der Gemeindebehörden sind insgesamt 42 Umzugsgesuche eingegangen.

«Es werden noch einige rechtliche Fragen geklärt werden müssen. Das wird nicht einfach sein», so Gebert. Die neue Gemeindepräsidentin nennt deshalb auch die Abwanderung als eine der Herausforderungen der Zukunft.