Albulalinie zwischen Thusis und Preda vorübergehend gesperrt

Keystone-SDA

Auf der Albulalinie der Rhätischen Bahn (RhB) wird der Streckenabschnitt zwischen Thusis und Preda vom 3. bis und mit 17. November für den Bahnverkehr gesperrt. Der Grund sind Erneuerungsarbeiten im Touatunnel.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Sperrung werde gleichzeitig dazu genutzt, diverse Unterhaltsarbeiten auf dem Streckenabschnitt durchzuführen, teilte die Rhätische Bahn am Donnerstag mit.

Zwischen Thusis und Preda verkehren Bahnersatzbusse mit geänderten Abfahrts- und Ankunftszeiten. Reisende von Chur/Landquart ins Engadin und umgekehrt sowie der Bernina Express Chur-Tirano-Chur werden via Prättigau/Vereina geführt.