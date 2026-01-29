ALG nominiert Andreas Lustenberger für den Regierungsrat

Keystone-SDA

Die ALG versucht erneut mit Andreas Lustenberger einen Sitz im Zuger Regierungsrat zu erobern. Die Grüne Partei hat den Kantonsrat für die Gesamterneuerungswahlen vom Oktober nominiert.

(Keystone-SDA) Die Partei würdige mit der Nomination das langjährige politische Engagement von Lustenberger und setze frühzeitig ein starkes Zeichen für die kommenden Wahlen, teilte die ALG am Donnerstag mit. Lustenberger wisse, wo der Bevölkerung der Schuh drücke und suche die parteiübergreifende Zusammenarbeit.

Lustenberger hatte bereit bei den Regierungsratsersatzwahl 2025 kandidiert und dort nach Angaben der ALG ein sehr gutes Resultat erzielt. Die Linke ist im Kanton Zug seit 2018 nicht mehr in der Regierung vertreten.

Die Zuger Regierung besteht aus sieben bürgerlichen Mitgliedern. Die Mitte hält drei Sitze, FDP und SVP je deren zwei. Bekannt ist bislang, dass die FDP mit ihren Bisherigen, Andreas Hostettler und Florian Weber, ins Rennen steigt.