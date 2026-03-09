The Swiss voice in the world since 1935
Alkohol am Steuer: 82-Jähriger fährt in Buchs AG in einen Baum

Keystone-SDA

Ein alkoholisierter 82-jähriger Autofahrer ist am Sonntag in Buchs AG frontal in einen Baum geprallt. Er erlitt leichte Verletzungen. Das Auto ist schrottreif.

(Keystone-SDA) Der Rentner geriet kurz nach 16.00 Uhr auf der Fabrikstrasse auf die Gegenseite und überfuhr den Bordstein, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Danach sei er frontal gegen einen Baum auf dem angrenzenden Grünstreifen geprallt. Der Lenker sei alkoholisiert gewesen, wie ein Atemalkoholtest ergeben habe.

