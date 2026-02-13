Alkoholisierte Fahrer verursachen Unfälle auf St. Galler Strassen

Keystone-SDA

Alkoholisierte Autofahrer haben am Donnerstag und Freitag in Wil respektive in Jona Unfälle verursacht. Die Schäden belaufen sich auf über hunderttausend Franken. Drei weitere Autofahrerinnen und -fahrer auf St. Galler Strassen waren gemäss der Polizei ebenfalls alkoholisiert oder fahrunfähig unterwegs.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Bei der Autobahnausfahrt Wil kam ein 25-jähriger Mann am Donnerstagabend mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Das Fahrzeug überquerte eine Wiese und prallte ins Auto eines 42-jährigen Mannes, der auf die Autobahn Richtung St. Gallen auffahren wollte.

Der 25-Jährige und sein Mitfahrer verliessen die Unfallstelle, ohne sich um den unbestimmt verletzten 42-Jährigen zu kümmern. Etwas später trafen Polizisten die beiden Männer, die sich zu Fuss davongemacht hatten, an. Eine beweissichere Atemalkoholprobe ergab beim 25-Jährigen einen Wert von 0,86 mg/l. Umgerechnet sind das rund 1,72 Promille. Der Sachschaden beträgt gemäss Communiqué über 90’000 Franken. Der 42-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Beim Unfall in Jona um kurz vor vier Uhr in der Nacht auf Freitag beträgt der Sachschaden über 15’000 Franken. Ein 31-jähriger Autofahrer war mit seinem Fahrzeug gegen eine Leitplanke geprallt, heisst es in der Mitteilung. Bei ihm ergab die beweissichere Atemalkoholprobe einen Wert von 1,0 mg/l respektive rund zwei Promille.

Der Führerausweis auf Probe ist weg

Bereits am Donnerstagmorgen rückte die Polizei zu einem Unfall in Buchs aus. Das Auto einer 75-jährigen Frau war auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen einen Lastwagen geprallt. Es entstand Sachschaden. Die Polizei stufte die Frau als fahrunfähig ein. Sie musste eine Blut- und Urinprobe abgeben und der Führerausweis wurde ihr auf der Stelle abgenommen, schrieb die Polizei weiter.

Seinen Führerausweis auf Probe sowie eine Blut- und Urinprobe musste am Donnerstagabend ein 29-jähriger Autofahrer in Sargans abgeben. Der Mann wurde bei einer Kontrolle ebenfalls als fahrunfähig eingestuft. Sein Auto war bereits früher ausser Verkehr gesetzt worden und die angebrachten Nummernschilder waren die eines anderen Fahrzeuges. Der Versicherungsschutz war abgelaufen.

In der Freitagnacht versuchte sich zudem in Rheineck ein 35-jähriger Mann vor der Polizei zu verstecken, nachdem er mit seinem Auto eine Patrouille gekreuzt hatte. Es gelang ihm nicht. Eine Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0,65 mg/l (zirka 1,3 Promille). Sein ausländischer Führerausweis wurde ihm für die Schweiz aberkannt, heisst es im Communiqué weiter.