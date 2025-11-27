Alkoholisierter Fahrer prallt mit Auto bei Gossau SG in einen Baum

Keystone-SDA

Ein 32-jähriger Mann ist am Donnerstag auf der Autobahneinfahrt Gossau mit seinem Auto ins Schleudern geraten und mit diesem frontal in einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Baum um. Eine Atemalkoholprobe ergab gemäss der Polizei einen Wert von 0.64 mg/l, was rund 1,28 Promille entspricht.

(Keystone-SDA) Der Mann verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Das Fahrzeug geriet auf eine Wiese, prallte in einen Baum und kam in einer Hecke zum Stillstand.

Seinen Führerausweis musste der 32-Jährige gemäss der Polizei auf der Stelle abgeben. Er wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zur Anzeige gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.