Alkoholisierter Lenker baut Selbstunfall in Bremgarten AG
Ein 62-jähriger Autofahrer hat in der Nacht auf Samstag in Bremgarten AG einen Selbstunfall verursacht. Der Lenker war alkoholisiert und musste den Führerausweis abgeben, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben am Samstag kurz nach 02.00 Uhr auf der Wohlerstrasse in Bremgarten. Der Autofahrer war in Richtung Wohlen unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen sei von der Strasse abgekommen und im angrenzenden Wald zum Stillstand gekommen, teilte die Polizei im Communiqué mit.
Vor Ort trafen Polizei und Rettungsdienst auf den unverletzten Lenker. Die Einsatzkräfte stellten jedoch fest, dass der Lenker «sichtlich alkoholisiert» war. Der Führerausweis wurde ihm umgehend entzogen.
Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.