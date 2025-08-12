Alkoholisierter Lenker flüchtet nach Auffahrkollision in Aarau
Nach einer Auffahrkollision in Aarau ist ein 29-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Sonntag geflüchtet. Als er nochmals an der Unfallstelle vorbeifuhr, nahm die Polizei die Verfolgung auf und konnte ihn schliesslich bei einer Autobahnausfahrt stoppen.
(Keystone-SDA) Der Mann war mit seinem Auto kurz vor Mitternacht auf der Küttigerstrasse in das Auto einer 28-Jährigen geprallt, die vor einem Fussgängerstreifen angehalten hatte, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Die Frau wurde leicht verletzt, der Fussgänger blieb unverletzt.
Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub. Er kehrte dann aber zurück, als bereits eine Polizeipatrouille vor Ort war – und brauste erneut davon. Wegen dessen hohen Geschwindigkeit verlor ihn die Polizei aber zunächst aus den Augen.
Als der flüchtende Autolenker ins Visier einer anderen Patrouille geriet, drückte er erneut aufs Gaspedal und fuhr auf die A1 in Richtung Zürich auf. Bei der Ausfahrt Mägenwil konnte er schliesslich gestoppt werden.
Beim Fahrer sei eine «starke Alkoholisierung» festgestellt worden, heisst es in der Mitteilung. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung eröffnet.